В Москве продлили масштабную дезинфекцию подъездов

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Заместитель мэра Москвы Петр Бирюков сообщил о продлении дезинфекции подъездов в городе. Работы будут проводиться еще месяц.
Как сообщает газета “Известия”, масштабная дезинфекция в Москве началась в конце марта. Бирюков подчеркнул, что для обработки используются безопасные составы.
Заммера добавил, что в случае нарушения правил дезинфекции, к работнику применяются соответствующие меры наказания, вплоть до увольнения. Также коммунальные службы проводят мониторинг на всех сообщений от жителей в интернете. О фактах нарушения можно сообщать в Мосжилинспекцию. Ведомство ежедневно проводит проверку дезинфекции более шести тысяч многоквартирных домов.
Заместитель мэра подчеркнул, что все жалобы на нарушения будут переданы управляющим компаниям для их устранения.
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