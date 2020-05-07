В минздраве Башкирии отрицают связь смерти медсестер с коронавирусом

Ранее в редакцию Медиакорсети обратились сотрудницы Давлекановской и Белебеевской ЦРБ, озабоченные тем, получат ли обещанные выплаты и еще больше – двумя случаями смерти коллег.

Ждут анализы по две недели

Медсестра Алия Нигматуллина (имя и фамилия изменены) рассказала, что заболела практически сразу же по окончании двухнедельной смены, которую она отработала в ковидном отделении Белебеевской ЦРБ в условиях резкого роста случаев пневмонии как среди пациентов, так и среди медработников.

— Мы так и не знаем точно, какие реально получим выплаты за работу в таких опасных условиях, каждый день рискуя здоровьем. Если уж врачи у нас буквально воюют на надбавки, то что уж говорить про нас, медсестер? Задавать вопросы руководству на такие темы бесполезно. Ответов не получишь,- рассказала Алия.

По ее словам, в отделении остались пять здоровых медсестер, да и то две «уцелели», потому что были в отпусках. Остальные все заболели пневмонией, двое находятся в тяжелом состоянии. Но даже если медики болеют пневмонией в легкой форме, они должны находиться в изоляции, работать им нельзя.

— Понимаете, на мой взгляд, процент заражений среди медиков у нас велик во многом по этой причине — потому что пациент, у которого взят мазок на коронавирус, в ожидании результата пребывает в статусе человека с подозрением на коронавирус, даже если у него налицо все признаки пневмонии, — поделилась своими соображениями Алия. — Такой пациент не будет строго изолирован до тех пор, пока не получит результаты анализов на коронавирус. При положительном диагнозе его изолируют, а при отрицательном — продолжат лечение в прежнем режиме.

— У нас в Белебее так же, как и в РКБ, до последнего не объявляли карантин и выписывали пациентов после планового лечения с явными признаками пневмонии «долечиваться» домой. Позднее эти люди возвращались в стационары в Белебее и его пригороде — Приютово уже с тяжелой формой пневмонии вместе со своими родственниками или соседями, — говорит Алия.

По словам женщины, среди тех десяти человек, которые в течение последнего месяца умерли в Белебеевской ЦРБ от осложнения после заражения коронавирусной инфекцией, есть такие примеры. Среди них и так называемый «нулевой» пациент, с которого началось распространение коронавируса в стационарах, — это пожилой мужчина, вернувшийся в город после планового лечения в РКБ имени Куватова в Уфе.

Сегодня уже не секрет, что в Белебеевской ЦРБ часть заболевших поступили из РБ, откуда они были выписаны до объявления карантина 6 апреля, завершив свое плановое лечение и заразившись там кто коронавирусом, а кто - пневмонией.

Эти удивительные диагнозы

Сегодня один из телеграмм-каналов опубликовал резонансную информацию, касающуюся Белебеевской ЦРБ. В публикации утверждается, что в электронную форму истории болезни 56-летней медсестры Елены Н., скончавшейся 27 апреля, неизвестным лицом были внесены коррективы. Говоря проще, из «чистового варианта» истории болезни женщины, которая посылается в минздрав, после ее смерти были вымараны любые упоминания о коронавирусе. В частности, записи о датах, когда Елена, уже будучи серьезно больной, приходила на прием и ей назначали сдачу мазка на коронавирус, в конечном варианте текста в общей электронной системе «ПроМед» отсутствовали совсем.

По словам нашей собеседницы Алии, ее скончавшаяся коллега Елена перед смертью успела произнести фразу, которая шокировала всех, кто был рядом с ней:

— Она заплакала и сказала: «Зачем Алена Петровна (главная медсестра — ред) меня отправила в Приютово? Я там заразилась проклятым коронавирусом», — рассказала Алия.

Впрочем, как следует из информации, опубликованной в телеграм-канале, анализ на коронавирус Елены Н. до сих пор находится «в работе».

На сегодняшнем брифинге в минздраве РБ заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова, комментируя ситуацию, заявила:

— Мы подтверждаем факт смерти сотрудницы Белебеевской ЦРБ и приносим соболезнования ее близким. Могу сказать точно, что ее смерть не связана с коронавирусной инфекцией. В любом случае это очень тяжелая утрата, — сказала Ирина Кононова.

Похожую историю изложила еще одна медсестра — Зульфия Ярина (имя и фамилия изменены), работающая в Давлекановской ЦРБ. Там 29 апреля скончалась медсестра Эльвира П. в возрасте 51 года.

— Нам сообщили, что Эльвира умерла от острой сердечной недостаточности, но ведь это такой диагноз, которым можно объяснить почти любую смерть. А что послужило причиной сердечной недостаточности? — задается вопросом Зульфия.

По ее словам, погибшая медсестра работала на приеме пациентов вместе с терапевтом в поликлинике Давлекановской ЦРБ. В субботу 25 апреля Эльвира позвонила в поликлинику и сообщила, что заболела, у нее высокая температура. Когда она не вышла на работу в понедельник 27 апреля, на следующий день медсестре дистанционно был открыт больничный лист.

— 29 апреля к Эльвире на дом пришла терапевт, с которой она работала в поликлинике, послушала легкие, измерила температуру и сатурацию (содержание кислорода в крови) и сразу же вызвала скорую помощь. В больнице состояние Эльвиры стало резко ухудшаться, её интубировали, подключили к ИВЛ. Видимо, это все и послужило причинами сердечной недостаточности. Насколько правильно делать такое заключение, не мне судить,- рассуждает медсестра.

Как пояснили в минздраве Башкирии, у скончавшейся медсестры Эльвиры П. тест на коронавирус оказался отрицательным, так что ее смерть не связана с этой инфекцией. В минздраве Башкирии заявили, что работники медучреждения прошли тестирование на коронавирус и, к счастью, ни у кого из них он не подтвердился. Закрытое ранее на карантин инфекционное отделение Давлекановской ЦРБ вновь работает в штатном режиме.

— Я каждый день думаю об опасности заражения коронавирусом, — призналась собеседница MKSET. - И беспокоюсь даже не столько о себе, сколько о своих близких. Когда возвращаюсь домой, сразу отправляю одежду в стирку, тщательно моюсь сама, протираю ключи и телефон спиртовыми салфетками. Конечно, страх присутствует постоянно. С ним идем на работу, с ним засыпаем и с ним просыпаемся.

Плата за риск

В профсоюзе медиков сообщили, что обеспокоены ситуацией во многих медучреждениях республики.

— У нас нет механизма государственного страхования в случае заражения, нет ясности с доплатами за работу с COVID-19 — кто получит и в каком размере, не подтвержден класс вредности в госпитале. Сказывается и оптимизация служб, например, лаборатории: многие из работающих или возрастные сотрудники, или женщины с маленькими детьми, — отметила Ольга Крутова, председатель профсоюзной организации работников здравоохранения Белебеевской ЦРБ. — Их страхи понять можно. Со своей стороны мы стараемся помочь коллегам.

Ситуацию также прокомментировал сопредседатель межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал.

— В методических рекомендациях минздрава РФ, которые начали выпускать вскоре после возникновения угрозы распространения коронавируса, довольно подробно расписаны моменты, касающиеся профилактики и лечения COVID-19. В частности, там уточняется, что следует считать подтвержденными случаями COVID-19, что — случаями с подозрением на этот вирус и что является вероятными случаями заражения. Причем апрельская версия трактовки этих понятий несколько отличается от мартовской. Теперь уже написано, что даже при отсутствии фактов общения пациента с зараженным человеком наличие клинических проявлений заболевания следует считать подозрением на COVID-19 не зависимо от того, имеется уже лабораторное подтверждение заражения или нет. Это в полной мере относится и к медперсоналу и сотрудникам лечебных учреждений, среди которых, действительно участились случаи пневмонии неустановленной этиологии, — пояснил Андрей Коновал.

По его мнению, наличие или отсутствие заражения коронавирусом не должно никоим образом влиять на оплату труда медработников, оказавшихся в зоне риска.

— Насколько я располагаю информацией, после выступлений президента Путина окончательное решение по поводу доплат медикам должно приниматься на региональном уровне, и оно зависит больше от политической воли губернатора и экономического положения в республике, — уточнил Коновал.

Напомним, глава Башкирии Радий Хабиров неоднократно на совещаниях в правительстве обращался к министру здравоохранения РБ Максиму Забелину с просьбой установить контроль за тем, чтобы медики получали все полагающиеся и выплаты.

Как уточнили наши собеседницы, расчет им должны выплатить 10 мая, так что они пока не знают, каким он будет. С учетом праздничных дней, скорее всего, это прояснится сегодня или завтра.