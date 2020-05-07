В квартиру к “Омбудсмену полиции” нагрянули следователи

Как сообщает газета “Известия”, о причинах задержания Воронцова не сообщается.

Тем не менее, в начале апреля к нему также приходили правоохранители. Его обвинили в распространении фейковой информации. Так, в одном из пабликов во “ВКонтакте” от имени “Владимир Воронцов” появилось сообщение о массовом заражении коронавирусом курсантов и офицеров.

Ранее Воронцов стал фигурантом еще одного скандала. Была опубликована его переписка с одной из сотрудниц полиции. Женщина попросила о помощи, на что Воронцов потребовал денег, либо расплату “натурой”.