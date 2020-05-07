В башкирском Нефтекамске количество больных коронавирусом за сутки выросло на 55
7 мая, 15:52ОбществоМинзаля АскароваФото: pixabay.com
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как выяснилось, все эти больные с Нефтекамского психоневрологического интерната.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
На сегодняшнем брифинге по коронавирусу в минздраве Башкирии объяснили, откуда взялся резкий рост больных коронавирусом в городе Нефтекамске. За последние сутки количество больных выросло на 55 человек и теперь составляет 190 человек.
- Все эти больные – с нефтекамского психоневрологического интерната. Плюс, обследованы все контактные. Поэтому у нас такой прирост идет, - разъяснил представитель Роспотребнадзора по РБ Венер Изикаев. – Ситуация в психоневрологическом интернате под контролем.
Напомним, в республике за последние сутки рост количества больных коронавирусом составил 83 человека.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей