В Башкирии закупят еще 50 автобусов для нужд «Башавтотранса»
Поставка новой партии автобусов будет оплачена из бюджета правительства.
По информации портала госзакупок, 27 мая состоится отбор поставщиков 50 автобусов большого класса для нужд «Башавтотранса». Сообщается, что начальная стоимость контракта составляет 472,5 млн рублей.
Поставка техники будет оплачена из бюджета республики, партия должна поступить в течение следующего месяца. Автобусы будут оснащены электронным табло, системой ГЛОНАСС, системой отопления и вентиляции.
Поставку техники оплачивает бюджет республики. По условиям контракта первая партия из 25 автобусов, оснащенных системой ГЛОНАСС, электронными табло, системой отопления, вентиляции, местом для инвалидов, должна поступить в течение месяца, вторая — в течение следующего месяца. По условиям, на автопарк должна быть предоставлена поставщиком гарантия на два года.