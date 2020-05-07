В Башкирии закупят еще 50 автобусов для нужд «Башавтотранса»

Поставка техники будет оплачена из бюджета республики, партия должна поступить в течение следующего месяца. Автобусы будут оснащены электронным табло, системой ГЛОНАСС, системой отопления и вентиляции.

Поставку техники оплачивает бюджет республики. По условиям контракта первая партия из 25 автобусов, оснащенных системой ГЛОНАСС, электронными табло, системой отопления, вентиляции, местом для инвалидов, должна поступить в течение месяца, вторая — в течение следующего месяца. По условиям, на автопарк должна быть предоставлена поставщиком гарантия на два года.