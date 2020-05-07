В Башкирии объявили даты окончания учебного года

— Начальные классы — с 1 по 4 — завершают учебный год 22 мая, остальные классы — с 5 по 11 — завершают 29 мая, — сообщил министр.

Радий Хабиров подчеркнул, что несмотря на разные точки зрения на ситуацию с образовательным процессом в связи с самоизоляцией, он выступает за то, чтобы «мы этот учебный год доучились».

— 12 числа, когда у нас снова будет первый учебный день, малышам останется буквально десять дней с копейками учиться, тем, кто постарше, — чуть больше, но мы все-таки этот учебный год должны доучиться. Все организуйте в этой связи, — добавил глава региона.