США могут опубликовать 53 документа о вмешательстве России в выборы

По имеющейся информации, соответствующее заявление сделал и.о. директора национальной разведки США Ричард Гренелл в письме к председателю комитета разведки палаты представителей США Адаму Шиффу. Газета “Известия” сообщает, что речь идет об итогах расследования, проведенного республиканцами, которые стояли во главе комитета до 2019 года.

В письме сказано, что стенограммы могут быть опубликованы без разглашения секретной информации.

В письме Гренелл указал, что в июне 2019 года были рассмотрены 43 из 53 стенограмм. Остальные 10 переданы на межведомственный обзор. Эти записи содержали интервью старшего сына Трампа, экс-советника Стива Бэннона, зятя президента и советника Джареда Кушнера, помощника президента Хоуп Хикс, а также экс-менеджера Кори Левандовски.