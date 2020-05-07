Радий Хабиров рассказал, до какого числа будут закрыты все торговые центры

Сегодня, 7 мая, Глава Башкирии Радий Хабиров озвучил, что торговые центры и непродовольственные магазины будут закрыты как минимум до 1 июня 2020 года. При этом члены правительства должны до 12 мая подготовить план по выходу из режима "повышенной готовности".

Отметим, что сейчас торговые центры работают в ограниченном режиме. То есть там открыты только те магазины, которые реализуют жизненно необходимые товары. Среди них супермаркеты, аптеки, магазины оптики.