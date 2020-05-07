«Помощи нам ждать неоткуда»: как жители Башкирии переживают период безработицы

С момента начала пандемии коронавируса президент России Владимир Путин подписал несколько указов, которые обязаны поддержать население в непростой для всей страны период. В основном они касаются людей, потерявших работу и имеющих несовершеннолетних детей. Всего в Башкирии, по последним данным, признаны безработными из-за пандемии более 19 тысяч человек.

Непосильная помощь

Постановления Владимиром Путиным были подписаны еще в начале апреля. Тогда же, в кратчайшие сроки, деньги для передачи социальной помощи населению должны были дойти до регионов. Министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ Ленара Иванова на оперативном совещании в правительстве Башкирии еще 9 апреля рассказала по пунктам, кто может рассчитывать на финансовую поддержку.

Прежде всего, по 5 тысяч рублей должны получить семьи, имеющие право на получение материнского капитала. По словам Ленары Ивановой, она будет осуществляться в течение трех месяцев – с апреля по июнь. По данным на 23 апреля в Башкирии всего 60 тысяч семей должны получить это пособие. Надо лишь собрать необходимые документы и обратиться в ПФР.

Выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет включают в себя новый порядок расчёта дохода семьи. Если ранее она была рассчитана для людей с самыми низкими доходами (ниже прожиточного минимума), то теперь круг кандидатов значительно расширился. Из дохода семьи будет вычитаться заработок того человека, который с марта-апреля 2020 года, то есть с момента начала пандемии, потерял работу. К слову, обычно учитываются данные за минувший год.

Если люди стали безработными, начиная с 1 марта, то размер пособия будет рассчитываться по верхней планке – по РБ с учетом Уральского коэффициента 13 949 рублей. А если человек, который лишился работы, в период кризиса имеет несовершеннолетних детей, то на каждого ребенка к этому пособию будет прибавляться по 3 тысячи рублей. Регистрация людей в качестве безработных началась также с начала апреля в центрах занятости во всех муниципалитетах, причем дистанционно.

Помимо этого региональный бюджет исправляет ошибки предприятий, которые до и во время пандемии так и не заплатили своим сотрудникам. По данным Гострудинспекции на 1 апреля текущего года, задолженность по заработной плате 10596 работникам 93 организаций республики составила более 726 миллионов рублей. Должниками в основном являются организации, которые стали банкротами. В результате работы комиссий всех уровней с начала 2020 года удалось полностью и частично погасить задолженность по заработной плате работникам 54 организаций в сумме 78,2 миллионов рублей.

По словам Ленары Ивановой, чтобы вовремя и гарантированно получить пособие по безработице, прежде всего, надо зарегистрироваться на портале «Работа в России». Так, по данным на 23 апреля, заявили о своем желании найти работу либо получить статус безработного 19 тысяч жителей республики. При этом чиновники уверены, что ситуация совсем не критичная.

— Количество зарегистрировавшихся через единый федеральный ресурс ежедневно увеличивается примерно на 2 тысячи. Но мы не наблюдаем резкого обвала рынка труда: безработица с начала года возросла на 20% - это ниже показателя за аналогичный период прошлого года, хотя закономерно ожидать на рынке напряженность, — отметила Ленара Иванова.

А вот глава Башкирии Радий Хабиров напомнил, что уже сейчас предприниматели могут получить субсидии на выплату зарплат своим сотрудникам. Для этого предпринимателям нужно зарегистрировать заявку на сайте Федеральной налоговой службы. Известно, что денежная помощь работодателям будет рассчитываться исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ).

Список предложений по поддержке выглядит весьма достойно, однако эта бюрократическая и возможная помощь не всегда связана с реальной жизнью людей. Ранее мы уже рассказывали о предпринимателях, которые подтвердили, что эффективность мер по поддержке бизнеса весьма низкая. В целом, ситуация по-прежнему не изменилась. Люди потеряли работу и не знают, что делать дальше.

«Сложности появились еще в феврале. А сегодня мы без работы»

Уфимка Александра Хисаметдинова занимается организацией праздников и мероприятий. До пандемии заказов вполне хватало, была возможность вкладывать в организацию мероприятий неплохие средства, развиваться в этой сфере. Помимо этого оставались деньги на аренду офиса, оплату кружков ребенка, погашение кредитов.

— Сложности стали появляться с конца февраля. Были запросы на сопровождение международных проектов, но заказчики один за другим говорили, что события отменяются. В середине марта стали отменяться семейные праздники (свадьбы и юбилеи). Я состою в чате ивентщиков Уфы, где в онлайн режиме общаются около 500 человек. Многие живут на накопления, кто-то был официально трудоустроен в бюджетных или крупных коммерческих организациях и их головная боль стала головной болью их работодателя, но приличное количество моих коллег: ИП, самозанятые или не успевшие оформить этот статус, — рассказывает девушка.

Фото: Из личного архива Александры Хисаметдиновой

Александра признается, что ежедневно они с коллегами обсуждают разные варианты. Онлайн формат проведения мероприятий существует, но пока мало людей заинтересованы в проведении такого вида праздников. Большинство деятелей этой сферы, оставшиеся без работы, стараются найти теперь уже любые варианты на сайтах с вакансиями, но безуспешно.

— Ежедневно площадки обновляются, судя по перечню, «работы» меньше не становится, но работодатели не отвечают на резюме, — признается Александра.

Девушка признается, что до кризиса множество бюджетных и государственных организаций долгое время зазывали к себе на должности. Сейчас же их напор снизился до нуля.

— Я мало сейчас представляю, с каких денег буду платить страховые взносы после отмены самоизоляции. Вчера написала и отправила Заявление на Субсидию в размере 1 МРОТ в ИФНС, посмотрим одобрят ли. Это, конечно, смешные деньги, но нам выбирать не приходится, — подытожила Александра.

«Настрой был боевой. А потом наступил кризис»

Владелец кафе «Алхимия» Ильдар Файрушин давно мечтал о своей небольшой кофейне. Перед Новым годом нашёл идеальное место в центре города на улице Кирова. По словам Ильдара, это был готовый бизнес. Он взял потребительский кредит и купил её, но пришёл туда со своей идеей, изменил интерьер, атмосферу.

В кофейне, рассказывает предприниматель, всего 3 столика (9 посадочных мест для гостей), 3 места за баром. Сформировалась своя аудитория, ежедневные гости - посетители творческого пространства «Место», жители ближайших домов и сотрудники офисов. Обороты были небольшие, компания выходили в 0, и этого хватало на аренду, зарплату, и на закуп. Были планы по расширению - захват большей аудитории, изменение и расширение меню. Работали с маркетологом и продумывали стратегии, настрой был боевой. А потом наступил кризис.

Фото: Из личного архива Ильдара Файрушина

— Как только в Башкирии, и в РФ объявили «выходные» дни, произошёл резкий спад выручки. Во-первых, посетителей «Места» становилось меньше. Во-вторых, проходящий поток на улице значительно сократился. И, конечно же, наша основная аудитория - это сотрудники банков, большую часть которых направили на «удаленку», перестала к нам ходить, — рассказывает Ильдар Файрушин.

28 марта кофейня закрылась. У владельца были варианты запустить доставку, но он решил не торопиться с этой идеей. Просто потому, что не понимал, что будет дальше. Хотел посмотреть за реакцией более крупных коллег по цеху. Но выживать как-то надо было.

— 17 апреля открылись на доставку и для формата «с собой». Мы напечатали листовки - меню, запустили рекламу в соцсетях. Пробежались по офисам в радиусе 1 километра, рассказали людям, что мы работаем, в какой мы ситуации и предложили нас поддержать. И они нас поддерживают, нам звонят и пишут в Директ, делают заказы, приводят к нам своих коллег.

Однако, выручка маленькая и она не позволит заплатить ни аренду, ни будущий налог, но нужно с чего-то начинать, не хочется просто сдаться. Попробуем выкарабкаться. Понимания, что будет дальше нет, когда все закончится и мы вернёмся в прежнее русло, и будет ли все как раньше.

Помощи ждать не от кого, поддержка властей не ориентирована на оплату аренды и кредитов, а это основная статья затрат, которую никто не отменял.

Не зря в термине индивидуальный предприниматель есть слово индивидуальный, вот и столкнулся я с данным кризисом один на один, — рассказывает в отчаянии владелец кофейни.

«Лично пришлось уволить людей. От государства ничего не жду»

Рамиль Гафаров работает в коммерческой компании «Швейцар Онлайн» на должности исполнительного директора. С началом пандемии организация также перешла в «энергосберегающий режим».

— На данный момент работаем удаленно из дома, некоторых сотрудников пришлось уволить так как нужно было оптимизировать расходы. Когда началась вторая неделя самоизоляции, потихоньку пришло осознание, что все куда серьезнее. Я женат, у меня молодая семья, снимаем квартиру, — рассказывает Рамиль.

Фото: Из личного архива Рамиля Гафарова

Перестроиться пришлось не только ему, но и супруге. Она владеет небольшими бутиками в одном из уфимских торговых центров. Супруги признаются, что поначалу был ступор, не знали, что делать. Сейчас продажи осуществляют удаленно с помощью доставки. Сам Рамиль также удаленно обучился направлению SMM-продвижения в Instagram, сейчас активно получает узкие знания, которые помогут развить свои социальные сети продаж, а также брать страницы для продвижения и заработка.

— Мы чуть-чуть успели подкопить на жизнь, ближайшие 2-3 месяца спокойно можем сидя дома переждать всю эту ситуацию. Хозяин квартиры пошел на встречу, в апреле уменьшил стоимость аренды на 2 тысячи, в мае планирую также чуть-чуть скинуть.

Я от государства ничего не жду – это во-первых. Во-вторых, я не сижу на месте, я сам ищу выходы, способы заработка и развития. Просить ничего не собираюсь. Я поставил себе цель открыть SMM-агентство за 6 месяцев. Условно собрать команду из любой точки мира и каждый, сидя дома, выполняя свои задачи, сможет достойно зарабатывать и обеспечивать свою семью. Я не хочу зависеть от государства, от инвесторов, от пандемии, хочу сделать так, чтобы, моя жизнь зависела только от меня, — делится молодой человек.

«Хорошо, что мы сейчас защищены»

Менее всего подвержены риску потерять работу в период кризиса сотрудники государственных учреждений. Жительница Уфы Ольга Мамлеева работает воспитателем в детском саду. Детские образовательные учреждения работали в штатном режиме, пока не вышел приказ о «повышенной готовности» в республике. Тогда по району осталось всего по одному детскому саду, где находились дежурные группы. Большинство сотрудников отпустили домой.

— Сначала было ничего не понятно. Мы не знали, какая зарплата будет у тех, кто сидит дома. Если честно, оклады у воспитателей небольшие. В основном мы получаем неплохие деньги за счет стимулирующих. Страшно было получить голый оклад, у нас в семье трое детей и ипотека, — рассказывает сотрудница детского сада.

С началом карантинного режима в детских садах каждый воспитатель стремился выйти на работу, чтобы его зарплата вдруг не уменьшилась. Каждый выходил в дежурную группу по пол дня – получался сумбур. Через несколько недель руководство приняло решение не подвергать большинство сотрудников опасности и выбрать всего пару человек, которые смогут на постоянной основе работать посменно.

— Мои коллеги вызвались работать по желанию. Моя семья настояла, чтобы я сидела дома, мало ли что. В целом я рада этому. Получилось так, что в апреле выходила на работу всего один раз. Зарплата мне пришла вместе со стимулирующими. Какая зарплата будет за май мы узнаем только в конце месяца. Хорошо, что мы сейчас защищены государством, — считает Ольга Мамлеева.

«Пока, по факту, все мимо»

Обширный список антикризисных мер государства работает далеко не просто так, считает политолог Всеволод Спивак. На своей странице в Facebook он опубликовал пост и попытался рассказать, как меры поддержки работают на практике. Например, оказалось, что не так-то просто работодателю получить помощь от государства для выплаты зарплат своим сотрудникам.

— Получение 12 130 рублей на каждого работника. Ну, во-первых, чтобы получить их, надо соответствовать некоторым условиям. К примеру, если у вас была задолженность (или налоговой показалось, что у вас была задолженность) более 3 000 рублей - то вам не помогут. Если вас нет в перечне пострадавших отраслей - то вам тоже не помогут. Но даже после этого не понятно помогут ли вам. Субсидию можно оформить на сайте. Теоретически. Там даже шаги расписаны. Но вот по факту, отправить заявление в личном кабинете не получается. Может это системное явление, а может не повезло конкретно моему знакомому бухгалтеру, — рассказывает политолог.

Трудности, по словам эксперта, возникают и с получением отсрочки по налогам.

— Сначала была предоставлена отсрочка по сдаче отчетов. А вот обязанности платить налоги никто не отменял. Забавная ситуация: заплатить надо сейчас, а посчитать можешь позже. Потом, вроде, дали отсрочку до 6 мая. Сейчас в налоговой говорят, что могут дать отсрочку, но официально документов им не поступало. Советуют платить на всякий случай, чтобы потом не было проблем. Государство, как всегда, отрабатывает четко! Не понятно, что конкретно делать. Бедлам какой-то, — объясняет политолог.