Почти 5 млн тестов на COVID-19 провели в России

Как сообщает газета “ Известия ”, за последний день российские специалисты провели 169 тысяч тестов. Также на наличие коронавируса были проведены 4,6 тысяч тестов.

По состоянию на 5 мая текущего года, с подозрением на COVID-19 наблюдались 227 тысяч россиян. По данным на утро 6 мая число заразившихся коронавирусом в РФ составило 165 929 человек на территориях 85 регионов.