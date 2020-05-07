Почти 5 млн тестов на COVID-19 провели в России

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В лабораториях России провели более 4,8 миллионов тестов на COVID-19. На сегодня с подозрением на новый вирус находятся 231 тысячи человек.
Как сообщает газета “Известия”, за последний день российские специалисты провели 169 тысяч тестов. Также на наличие коронавируса были проведены 4,6 тысяч тестов.
По состоянию на 5 мая текущего года, с подозрением на COVID-19 наблюдались 227 тысяч россиян. По данным на утро 6 мая число заразившихся коронавирусом в РФ составило 165 929 человек на территориях 85 регионов.
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