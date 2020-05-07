К полудню 7 мая зарегистрировано 1243 заболевших коронавирусом (+83 за прошедшие сутки). Из них госпитализирован 391 человек, на ИВЛ — 16, на амбулаторном — 477. Выписан 361 пациент (+70 за прошедшие сутки). Количество летальных исходов, по словам чиновника, остается неизменным — 14 человек.

— Кроме того, 341 человек с признаками ОРВИ находятся на лечении в стационарах. В обсерваторах — 230 человек, из них 36 детей. На самоизоляции находится более 15 тысяч, — отметил Максим Забелин.

Также министр подчеркнул, что в республике уже сделано 102,7 тыс. тестов на коронавирус (+5 тыс. за минувшие сутки), при этом обследовано 95738 граждан республики — это около 2% населения региона.

— В настоящее время занятость коек составляет 39-45% в зависимости от динамики, так как у нас находятся на лечении пациенты с внебольничной пневмонией — их 398, — добавил Максим Забелин.