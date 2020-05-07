Глава Чебоксар призвал горожан к повышению сознательности

Он обратился к горожанам через соцсети, сообщает 7 мая infox.ru.

Ладыков попросил жителей города продолжать соблюдение режима всеобщей изоляции даже в хорошую погоду. Он напомнил о важности ограничения круга общения, а также об опасности, которую представляет коронавирусная инфекция.

Мэр столицы Чувашии заявил, что скорость победы над COVID-19 зависит только от самих горожан.