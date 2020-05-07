Глава Чебоксар призвал горожан к повышению сознательности

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Мэр города Чебоксары Алексей Ладыков призвал граждан к повышению сознательности в условиях режима самоизоляции.
Он обратился к горожанам через соцсети, сообщает 7 мая infox.ru.
Ладыков попросил жителей города продолжать соблюдение режима всеобщей изоляции даже в хорошую погоду. Он напомнил о важности ограничения круга общения, а также об опасности, которую представляет коронавирусная инфекция.
Мэр столицы Чувашии заявил, что скорость победы над COVID-19 зависит только от самих горожан.
Он также добавил, что ради безопасности жителей Чебоксар в городе будет усилен контроль нахождения горожан на улицах. К этой работе привлекут мобильные группы.
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