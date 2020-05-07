По словам чиновника, показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в регионе составил 30,9, а темп прироста — 7,1%.

Заболевшие коронавирусом лечатся в 40 стационарах региона.

Фото: Минздрав РБ

За минувшие сутки больше всего заболевших зафиксировано в Нефтекамске (+55) — на данный момент их 190. В Уфе подтверждено еще 11 случаев (всего 378), по 4 новых случая — в Мишкинском районе (10) и Октябрьском (28), по одному — в Кумертау (23), Стерлитамаке (34), Краснокамском (7), Чекмагушевском (7), Караидельском (5), Аургазинском (2) и Кармаскалинском (29) районах.

Фото: Минздрав РБ