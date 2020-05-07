Эксперты оценили уровень смертности от коронавируса в Башкирии

Эксперты Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщили, что количество летальных случаев среди заболевших COVID-19 составляет 1,13%.

По информации центра, республика находится сейчас на четвертом месте среди регионов Приволжского федерального округа и двадцать седьмом в стране. Самый высокий процент смертности в Удмуртской республике – 2, 91 %, самый низкий в Татарии –0,28 %. По России средний показатель составляет – 0,92%.