Эксперт рассказала о влиянии на детей домашнего режима

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Детский психолог Светлана Клюваева оценила влияние на детей режима самоизоляции.
По ее словам, любая изоляция человека от внешнего мира ведет к негативным последствиям, однако она не наносит психологическую травму, передает RT.
Клюваева отметила, что на домашнем режиме дети чувствуют себя более спокойно, так как не испытывают такого давления, которым подвергаются в школе.
Также специалист заметила, что в период карантина ребенок находится в обществе семьи, а со сверстниками может общаться через интернет.
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