Эксперт рассказала о влиянии на детей домашнего режима

По ее словам, любая изоляция человека от внешнего мира ведет к негативным последствиям, однако она не наносит психологическую травму, передает RT.

Клюваева отметила, что на домашнем режиме дети чувствуют себя более спокойно, так как не испытывают такого давления, которым подвергаются в школе.