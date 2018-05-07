Студентка, спортсменка, красавица: девушка из Башкирии стала лучшей

Сегодня, 7 мая, стало известно, что студентка Башгосмедуниверситета Эльвина Газизуллина, стала лучшей в номинации «Самая спортивная студентка» в рамках Всероссийского конкурса красоты «Студентка России». Об этом сообщили представители студии «Bashkirian Beauty».

Конкурс проходил в Новосибирске. На корону лучшей студентки России претендовали десять красавиц из семи регионов страны.

В тройку победительниц вошли Елизавета Докучиц из Иркутска, Ангелина Квитченко из Томска, Анастасия Вереникина из Тобольска. Уроженка Бижбулякского района и студентка третьего курса лечебного факультета БГМУ Эльвина Газизуллина победила в номинации «Самая спортивная студентка».

Как сообщают коллеги Эльвины, она является круглой отличницей, увлекается биатлоном. На прошедшем недавно Республиканском конкурсе башкирских красавиц «Хылыукай-2018» Эльвина заняла третье место.