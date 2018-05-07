На вооружение ВМФ России поступит МРК «Вышний Волочек»

На сайте Минобороны РФ указано, что сейчас «Вышний Волочек» проходит последние испытания в Новороссийске. Корабль будет охранять и защищать экономическую зону страны. Об этом пишет портал rns.online.

В Минобороны РФ сообщили, что малые ракетные корабли строятся по проекту 21631. Происходит это на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане. По традиции всем судам дают названия старинных русских городов.

На малые ракетные корабли устанавливают современное и высокоточное артиллерийское, зенитное и противодиверсионное вооружение. Корабли могут вести боевые действия как в составе разнообразных групп, так и в одиночку.