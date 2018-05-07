Группа «Альфа» почтит память Руслана Холбана из Башкирии

В Башкирии отметят девятую годовщину со дня гибели героического капитана спецназа Руслана Холбана.

Как рассказали в соцсетях однополчане погибшего бойца, Руслан Холбан родился в 1981 году в Молдавии. Родители парня переехали в Башкирию и обосновались в Агидели. После школы Руслан поступил в Нефтекамский машиностроительный техникум. После его окончания в 2000 году ушел учиться в знаменитое Рязанское училище ВДВ.

Там Руслан проучился до 2005 года и еще во время учебы проявил себя с лучшей стороны. Как одного из лучших курсантов его по окончании училища взяли служить в подразделение «А» спецназа ФСБ. Это та самая легендарная группа «Альфа».

В составе своего 3-го отряда оперуполномоченный Холбан не раз выезжал в боевые командировки на Северный Кавказ, где в то время проходила полномасштабная контртеррористическая операция.

Командировка в Дагестан стала для капитана Холбана последней. 13 мая 2009 года его подразделение вступило в бой с хасавюртовским «амиром». Посмертно Руслан Холбан был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством IV степени». Руслана Холбана похоронили на Николо-Архангельском кладбище в Москве.

В день гибели Руслана, 13 мая, представители московской башкирской диаспоры придут на кладбище, чтобы возложить цветы и почтить память героя. Вспомнят его и в Башкирии. Об этом рассказал руководитель Ассоциации студентов и аспирантов Башкортостана в Москве и Санкт-Петербурге Азат Бадранов.

В Агидели в честь земляка названа улица. В школе, где учился Руслан, установлен мемориал.

Летом 2010 года в Уфе в командировке некоторое время находился отряд группы «Альфа». Тогда ребята из Уфы летали на вертолете в Агидель почтить память боевого товарища.