Фильм «Мстители: Война бесконечности» побил рекорд по сборам с проката

Картина установила новый рекорд, став 34-м фильмом, которому удалось преодолеть порог сборов в один миллиард долларов. Об этом пишет портал rns.online.

Предыдущим рекордсменом по сборам была лента «Звездные войны: Пробуждение силы». Фильм собрал миллиард долларов всего за 12 дней проката.

Зарубежные издания отмечают, что «Мстители: Война бесконечности» смог побить рекорд по сборам еще до своего выхода в ряде государств. Так в Китае «Мстителей» начнут показывать только с 11 мая.

Фильм «Мстители: Война бесконечности» уже смог обойти по сборам другие популярные ленты о супергероях. Речь в частности идет о таких картинах как «Человек-паук-3» ($890,9 млн.), «Человек-паук: возвращение домой» ($880,2 млн.), «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости» ($873,6 млн.) и «Стражи галактики-2» ($ 863,8 млн.).