Фото: pixabay.com
За сутки из больницы в Коммунарке выписали 41 пациента
7 апреля, 17:59Общество
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За последние сутки из медучреждения для зараженных COVID-19 в Коммунарке выписали 41-го пациента.
Как пишет RT, за сутки из учреждения был выписан 41 пациент, при этом поступившими стали еще 29 человек с подозрением на коронавирус.
Отмечается, что общее число пациентов здесь составляет 389 человек, 14 из которых находятся на аппаратах ИВЛ.
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