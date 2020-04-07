За обеспечение энергией новых госпиталей Минобороны будут отвечать «Россети»

Первые 8 госпиталей будут оснащены медтехникой и прочим оборудованием до 15 апреля. Специалисты ГК «Россети» уже подключили 6 площадок в Ростове-на-Дону, Калининграде, Смоленске, Оренбурге, Волгограде и Нижнем Новгороде. Близятся к завершению работы в Санкт-Петербурге и Московской области, пишут «Новые известия».

Глава «Россетей» Павел Ливинский отметил, что сотрудники всех задействованных филиалов и предприятий делают все возможное, чтобы новые госпитали были в срок обеспечены электроэнергией. По его словам, эти проекты находятся на особом контроле и обеспечиваются всем необходимым в первую очередь.

«Когда речь идет о здоровье людей, счет идет даже не на дни, а на часы, поэтому работаем с опережением графиков», – заявил Ливинский.

В свою очередь заместитель министра обороны Тимур Иванов выразил Ливинскому и сотрудникам ПАО «Россети» благодарность за их труд. Он подчеркнул, что работы начались сразу после обращения в компанию, и все задействованные специалисты не только оперативно прибыли на объекты, но и моментально приступили к подключениям.

По данным Минобороны, общая площадь строящихся зданий примерно 115 000 квадратных метров. После возведения все они войдут в инфраструктуру уже работающих госпиталей. Сейчас их будут использовать для размещения заболевших коронавирусной инфекцией. А после нормализации ситуации с пандемией они будут предоставлять услуги как военным, так и местным жителям. В новых центрах предполагается наличие компьютерных томографов, рентгенокабинетов и другого современного медоборудования.