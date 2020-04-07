«Всем пофиг на маму»: сын умершей уфимки с коронавирусом изложил свою версию событий

Напомним , что сегодня, 7 апреля, стало известно о том, что в Республиканской клинической больнице в Уфе скончалась 80-летняя женщина, у которой был подтвержденный COVID-19. Некоторые СМИ, в частности, издание «Комсомольская правда — Уфа» , сообщили что ею оказалась мама популярного башкирского и татарского исполнителя, заслуженного артиста РТ Анвара Нургалиева — Насима Нургалиева. В частности сообщалось, что и сам Анвар Нургалиев мог заразить свою маму, ведь та и так страдала от ряда хронических заболеваний.

«То, что сейчас происходит — это какой-то дурдом. Всем уже пофиг, что произошло в моей семье, на маму всем пофиг, люди смотрят, где я был, какой у меня был маршрут, с кем я виделся. Это же моя жизнь, моя семья! И люди пишут, что это я заразил ее... Да чего мне только не пишут! И никто не хочет понять, как нам сейчас тяжело! Что ж, такое время — каждый выживает, как может и никто не хочет поставить себя на место другого человека, которому сейчас очень тяжело», — рассказал музыкант.