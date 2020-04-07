«Всем пофиг на маму»: сын умершей уфимки с коронавирусом изложил свою версию событий
Популярный башкирский певец Анвар Нургалиев прокомментировал Медиакорсети травлю в свой адрес в связи со смертью пожилой матери от коронавируса.
Напомним, что сегодня, 7 апреля, стало известно о том, что в Республиканской клинической больнице в Уфе скончалась 80-летняя женщина, у которой был подтвержденный COVID-19. Некоторые СМИ, в частности, издание «Комсомольская правда — Уфа», сообщили что ею оказалась мама популярного башкирского и татарского исполнителя, заслуженного артиста РТ Анвара Нургалиева — Насима Нургалиева. В частности сообщалось, что и сам Анвар Нургалиев мог заразить свою маму, ведь та и так страдала от ряда хронических заболеваний.
«То, что сейчас происходит — это какой-то дурдом. Всем уже пофиг, что произошло в моей семье, на маму всем пофиг, люди смотрят, где я был, какой у меня был маршрут, с кем я виделся. Это же моя жизнь, моя семья! И люди пишут, что это я заразил ее... Да чего мне только не пишут! И никто не хочет понять, как нам сейчас тяжело! Что ж, такое время — каждый выживает, как может и никто не хочет поставить себя на место другого человека, которому сейчас очень тяжело», — рассказал музыкант.
По его словам, последней поездкой перед введением режима полной самоизоляции в республике стала поездка 17 января в Москву: «Пишут некоторые, что я вообще был в Италии. Заявляю — я не видел в своей жизни Италии, я не был там!»
При этом певец пояснил, что его мама находилась в больнице около трех месяцев, перенесла тяжелую операцию, а также инсульт.
Редакция Медиакорсети приносит искренние соболезнования родным и близким Анвара Нургалиева в связи с утратой матери.