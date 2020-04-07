Возмущенные родители школьников намерены отправить продуктовые наборы главе Башкирии
Набор продуктов, которые раздали детям из малообеспеченных семей в районах, сильно отличается от того, который показывали Радию Хабирову.
В редакцию обратились жители Архангельского района Башкирии, возмущенные качеством продуктовых наборов, которые детям из малообеспеченных семей их района выдали сегодня. Обращение поступило от нескольких жительниц района.
— Видели сегодня в соцсетях и СМИ, какие продуктовые наборы выдали в других районах Башкирии. Наши архангельские чиновники ничем не лучше, — заявили авторы обращения в нашу редакцию. — У нас в набор вошли 1900 граммов серых рожков, столько же риса, еще пакет сока и бутылка самого дешевого рафинированного подсолнечного масла.
Можно было бы сказать, что малообеспеченным семьям в Архангельском районе даже в чем-то повезло. Поскольку, как сообщали ранее наши коллеги с портала ProUfu.ru, в других районах детям выдали вдобавок к крупе и макаронам банку сайры, которая никак не ассоциируется с детским питанием.
По их данным, немного больше повезло детям с ограниченными возможностями здоровья. Им вложили в наборы еще и сгущенку. Стоимость одного набора для ребенка из малообеспеченной семьи - 225 рублей, а для ребенка с ограниченными возможностями здоровья - 500 рублей.
В то же время, если сравнивать полученные архангельскими школьниками продуктовые наборы с теми, которые демонстрировали главе Башкирии Радию Хабирову, разница очевидна.
Но даже не это возмутило обратившихся в нашу редакцию мам больше всего. Их не устроило не столько содержание продуктовых наборов, сколько их форма.
— В мире — пандемия! А эти, с позволения сказать, «благодетели» раздают развесные (!) крупы, непонятно где и непонятно кем расфасованные! Как это понимать? О чем думали те, кто их готовил? Или им важно только отчитаться перед начальством? — возмущены родители.
Внутри каждого мешочка с крупой или макаронами родители обнаружили обрывки бумаги, изготовленные на очень плохом ксероксе. На них с трудом можно разобрать, что крупа, например, поступила то ли из Краснодарского, то ли из Красноярского края.
Вес нетто указан — 25 кг, то есть это ксерокопии с бирки, которая была на больших мешках, из которых расфасовывали крупу. Больше ничего непонятно — ни срок годности, ни еще какие-либо данные. Зачем эти страшные на вид бумажки сунули в мешки с продуктами, также непонятно.
Обратившиеся в редакцию Медиакорсети родители категорично заявили, что не будут не только кормить своих детей этими продуктами, но и не станут к ним даже притрагиваться, а также собираются отправить полученные продуктовые наборы лично Радию Хабирову,
Напомним, на предыдущем оперативном совещании обсуждался вопрос подготовки продуктовых наборов для школьников из малообеспеченных семей. Глава региона строго-настрого предупредил, что будет лично следить за качеством таких наборов.
В комментариях, которые поступают в соцсетях по этому же поводу, многие пользователи разделяют негодование родителей и считают, что к формированию продуктовых наборов для детей можно было подойти с максимальным вниманием, добавив в них вместо риса, например, немного фруктов или сладостей.
Как пояснил на вчерашней оперативке в правительстве глава госкомторговли РБ Алексей Гусев, всего по Башкирии наборы должны получить почти 85 тысяч детей.
По его словам, на следующей неделе школьники должны получить уже несколько иной продуктовый набор.
Медиакорсеть следит за ситуацией.