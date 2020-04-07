Возмущенные родители школьников намерены отправить продуктовые наборы главе Башкирии

В редакцию обратились жители Архангельского района Башкирии, возмущенные качеством продуктовых наборов, которые детям из малообеспеченных семей их района выдали сегодня. Обращение поступило от нескольких жительниц района.

— Видели сегодня в соцсетях и СМИ, какие продуктовые наборы выдали в других районах Башкирии. Наши архангельские чиновники ничем не лучше, — заявили авторы обращения в нашу редакцию. — У нас в набор вошли 1900 граммов серых рожков, столько же риса, еще пакет сока и бутылка самого дешевого рафинированного подсолнечного масла.

Можно было бы сказать, что малообеспеченным семьям в Архангельском районе даже в чем-то повезло. Поскольку, как сообщали ранее наши коллеги с портала ProUfu.ru, в других районах детям выдали вдобавок к крупе и макаронам банку сайры, которая никак не ассоциируется с детским питанием.

По их данным, немного больше повезло детям с ограниченными возможностями здоровья. Им вложили в наборы еще и сгущенку. Стоимость одного набора для ребенка из малообеспеченной семьи - 225 рублей, а для ребенка с ограниченными возможностями здоровья - 500 рублей.

В то же время, если сравнивать полученные архангельскими школьниками продуктовые наборы с теми, которые демонстрировали главе Башкирии Радию Хабирову, разница очевидна.

Но даже не это возмутило обратившихся в нашу редакцию мам больше всего. Их не устроило не столько содержание продуктовых наборов, сколько их форма.

— В мире — пандемия! А эти, с позволения сказать, «благодетели» раздают развесные (!) крупы, непонятно где и непонятно кем расфасованные! Как это понимать? О чем думали те, кто их готовил? Или им важно только отчитаться перед начальством? — возмущены родители.

Внутри каждого мешочка с крупой или макаронами родители обнаружили обрывки бумаги, изготовленные на очень плохом ксероксе. На них с трудом можно разобрать, что крупа, например, поступила то ли из Краснодарского, то ли из Красноярского края.

Вес нетто указан — 25 кг, то есть это ксерокопии с бирки, которая была на больших мешках, из которых расфасовывали крупу. Больше ничего непонятно — ни срок годности, ни еще какие-либо данные. Зачем эти страшные на вид бумажки сунули в мешки с продуктами, также непонятно.

Обратившиеся в редакцию Медиакорсети родители категорично заявили, что не будут не только кормить своих детей этими продуктами, но и не станут к ним даже притрагиваться, а также собираются отправить полученные продуктовые наборы лично Радию Хабирову,

Напомним, на предыдущем оперативном совещании обсуждался вопрос подготовки продуктовых наборов для школьников из малообеспеченных семей. Глава региона строго-настрого предупредил, что будет лично следить за качеством таких наборов.

В комментариях, которые поступают в соцсетях по этому же поводу, многие пользователи разделяют негодование родителей и считают, что к формированию продуктовых наборов для детей можно было подойти с максимальным вниманием, добавив в них вместо риса, например, немного фруктов или сладостей.

Как пояснил на вчерашней оперативке в правительстве глава госкомторговли РБ Алексей Гусев, всего по Башкирии наборы должны получить почти 85 тысяч детей.

По его словам, на следующей неделе школьники должны получить уже несколько иной продуктовый набор.