Визит в Россию ветеранов Второй мировой войны из США отложили

В РФ планировали приехать 12 участников боёв на Западном фронте. Их возраст - от 96 до 103 лет. Ветераны хотели принять участие сразу в нескольких мероприятиях в Москве, Волгограде и Санкт-Петербурге. Они должны были приехать в Россию 2 мая и уехать через 11 дней.