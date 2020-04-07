Визит в Россию ветеранов Второй мировой войны из США отложили
7 апреля, 18:42ОбществоФото: pixabay.com
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Поездка в РФ группы ветеранов Второй мировой войны из США отложена из-за пандемии коронавируса.
Их визит в Россию должен был состояться в начале мая, сообщает 7 апреля газета «Известия».
В РФ планировали приехать 12 участников боёв на Западном фронте. Их возраст - от 96 до 103 лет. Ветераны хотели принять участие сразу в нескольких мероприятиях в Москве, Волгограде и Санкт-Петербурге. Они должны были приехать в Россию 2 мая и уехать через 11 дней.
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