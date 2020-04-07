В России утвердят новый пакет мер для поддержки граждан и бизнес

Телеграм-канал Мейстер пишет, что в настоящее время нет информации о том, какие меры будут предприняты, однако в правительстве осознают недостаточность действующих мер поддержки. «Апрельские выходные» нанесут существенный удар по бизнесу и скорость восстановления экономики напрямую обусловлена своевременными действиями властей. Любое ОРВИ, в том числе и коронавирус, пугает осложнениями. Осложнения экономического характера придется лечить не менее активно, чем пневмонию.