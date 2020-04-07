В Башкирии в колледже сильный ветер снес крышу
7 апреля, 16:44ОбществоАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Подробности сообщили в региональном МЧС.
В Центр управления в кризисных ситуациях информация поступила сегодня, в 10:17 утра. По данным пресс-службы, в результате сильного ветра повредилась кровля в Сибайском многопрофильном колледже.
По данным МЧС, в результате сильных порывов частично повредилась кровля учебного корпуса, площадь повреждений составила 300 квадратных метров, разрушений на земле нет.
Спасатели также отметили, что в происшествии никто не погиб и не пострадал, в настоящий момент кровлю восстанавливают.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей