В Башкирии в частных клиниках можно будет сдать анализ на коронавирус

На ежедневном брифинге минздрава Башкирии сообщили, что сдать анализы на наличие коронавируса можно теперь не только в поликлиниках по месту жительства, но и в частных медицинских учреждениях.

По словам главы ведомства Максима Забелина, планируется привлечь к тестированию частные клиники по программе госгарантии. Тесты при этом также и останутся бесплатными.

Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак все таки порекомендовала жителям Башкирии подумать прежде чем сдавать анализы без всякой надобности. Она отметила, что в таком случае риск оказаться в толпе народе перевешивает здравый смысл.