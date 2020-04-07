В Башкирии в частных клиниках можно будет сдать анализ на коронавирус
7 апреля, 11:26ОбществоАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Частные клиники начнут принимать анализы уже на этой неделе.
На ежедневном брифинге минздрава Башкирии сообщили, что сдать анализы на наличие коронавируса можно теперь не только в поликлиниках по месту жительства, но и в частных медицинских учреждениях.
По словам главы ведомства Максима Забелина, планируется привлечь к тестированию частные клиники по программе госгарантии. Тесты при этом также и останутся бесплатными.
Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии Анна Казак все таки порекомендовала жителям Башкирии подумать прежде чем сдавать анализы без всякой надобности. Она отметила, что в таком случае риск оказаться в толпе народе перевешивает здравый смысл.
Напомним, известно, что в Башкирии 103 человека находятся в стационарах с подозрением на коронавирус. Из них 12 человек – несовершеннолетние.
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