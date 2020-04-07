В Башкирии подтвержден новый случай коронавируса в Бирске: правда или фейк?

Сегодня, 7 апреля, в соцсетях появилась информация, что в городе Бирске обнаружен новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщил Медиакорсети собственный источник, зараженным может быть местный житель Павел С., который недавно вернулся из Москвы. Поскольку мужчина работает на транспорте, местные жители высказали опасения, что он мог стать источником заражения других людей, поскольку не подлежал самоизоляции. Насколько данная информация соответствует действительности, пока сказать сложно.

— Есть информация, что пациента отправили на вертолете в Уфу. Скорее всего, поместят в Демскую больницу, — уточнил источник. — Известно также, что всех сотрудников местной больницы вызвали на работу и изолировали.

В бирских группах соцсетей также можно найти перепост сообщения, которое якобы было разослано от имени главы Бирского районного совета Владимира Никитина главам сельских поселений. В этом сообщении говорится о двух семьях, якобы зараженных коронавирусом.

«Районный штаб требует от Вас решительно продолжать работу по разъяснению среди населения соблюдения режима самоизоляции, без острой необходимости в г. Бирск не выезжать!!! Бирская ЦРБ закрыта на карантин,приняты другие срочные меры.Коллеги!Прошу Вас соблюдать все меры предосторожности, берегите себя», — таково содержание данной телефонограммы, которую в соцсетях приписывают главе Бирского райсовета.

Оперативно получить официальное подтверждение данной информации пока не удалось.

Примечательно, что в поисковиках можно найти ссылку на сообщение бирской газеты «Победа» о том, что в Бирске зарегистрированы случаи коронавируса COVID-19, однако на самом сайте данная статья несколько часов отсутствовала. Позднее появилось сообщение, все-таки подтвердившее наихудшие предположения.

«В Бирской ЦРБ находятся пациенты с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Врач-эпидемиолог Бирского межрайонного филиала ФБУЗ „Центр гигиены и эпидемиологии в РБ“ Юрий Садовский сообщил об этом факте на заседании районного оперативного штаба по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории нашего города», — говорится теперь в сообщении на сайте газеты «Победа».

Напомним, сегодня стало известно о том, что РКБ имени Куватова в Уфе закрыли на карантин. У умершей 80-летней пациентки подтвердилось наличие коронавирусной инфекции. Теперь больше тысячи пациентов и сотрудников больницы на две недели будут изолированы в стенах больницы.