В Америке от коронавирусной инфекции умерли уже более 10 000 человек
7 апреля, 18:25ОбществоФото: pixabay.com
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По данным Университета Хопкинса, в США скончались от коронавируса 10 335 человек.
Аналитики отмечают, что в Соединенных Штатах самый высокий показатель заболеваемости – почти 350 000 инфицированных. Второе место занимает Испания – более 135 000. Следом идет Италия, где заболело свыше 132 000 человек. Общее число заболевших во всех странах – 1 млн 309 тысяч, пишет rns.online.
Больше всего умерших зафиксировано в Италии – 16 523 человека, в Испании скончались 13 169 человек, США занимает третью позицию – 10 335. Во Франции уже 8078 умерших, 5373 человека не справились с инфекцией в Англии.
В России, по данным на 6 апреля, зарегистрировано 6343 заболевших. 406 пациентов выздоровели, 47 пациентов погибли.
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