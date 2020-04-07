В Америке от коронавирусной инфекции умерли уже более 10 000 человек

Аналитики отмечают, что в Соединенных Штатах самый высокий показатель заболеваемости – почти 350 000 инфицированных. Второе место занимает Испания – более 135 000. Следом идет Италия, где заболело свыше 132 000 человек. Общее число заболевших во всех странах – 1 млн 309 тысяч, пишет rns.online.

Больше всего умерших зафиксировано в Италии – 16 523 человека, в Испании скончались 13 169 человек, США занимает третью позицию – 10 335. Во Франции уже 8078 умерших, 5373 человека не справились с инфекцией в Англии.