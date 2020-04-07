Умершая с коронавирусом пожилая женщина в Башкирии оказалось мамой популярного певца
Журналисты сообщают, что переносчиком мог быть ее собственный сын.
По данным «КП – Уфа», умершая с коронавирусом женщина из Башкирии находилась в больнице в тяжелом состояниипосле операции на ИВЛ с января месяца после ампутации бедра. У женщины диагностировали гнойную инфекцию и двустороннюю пневмонию.
Газета сообщает, что скончавшаяся женщины была матерью популярного в Башкирии и Татарии исполнителя Анвара Нургалиева. Медперсонал больницы сообщал, что артист часто навещал свою мать.
«Настал самый тяжелый день в моей жизни, которого я боялся последнее время. Вчера вечером Мамы не стало, все, нет Мамы.... Пока ничего не понимаю, не хочется верить....Она была человеком с самым добрым сердцем, дала нам всем пятерым воспитание, научила любить жизнь, людей», - подтвердил в своем Инстаграме певец.
Напомним, что о смерти женщины стало известно от главы Башкирии Радия Хабирова. Сегодня в социальных сетях он опубликовал сообщение с информацией о том, что в воскресенье в РКБ имени Куватова скончалась пожилая женщина с подтвержденным анализом на COVID-19.