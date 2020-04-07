У главврача онкодиспансера в Перми подтвердили коронавирус

Как сообщает properm.ru, изначально результаты были отрицательные. Дополнительные тесты подтвердили наличие инфекции. На данный момент Мезенцев и его жена находятся на карантине в отдельном боксе больницы. Отмечается, что у тех, с кем пара контактировала после возвращения в Пермь, коронавирус не подтвердился.