У главврача онкодиспансера в Перми подтвердили коронавирус

Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Перми у главного врача онкологического диспансера Максима Мезенцева подтвердили коронавирус. Он вместе со своей супругой в марте посещали Сейшельские острова.
Как сообщает properm.ru, изначально результаты были отрицательные. Дополнительные тесты подтвердили наличие инфекции. На данный момент Мезенцев и его жена находятся на карантине в отдельном боксе больницы. Отмечается, что у тех, с кем пара контактировала после возвращения в Пермь, коронавирус не подтвердился.
Госпитализировали Мезенцева 25 марта. Сразу после возвращения домой он сел на карантин, однако успел провести одно совещание с подчиненными. Все они также взяты под наблюдение медиков.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте Mkset.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей