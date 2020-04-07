Стало известно, кто будет вести «нулевые уроки» для башкирских школьников по ТВ
Медиакорсеть выяснила, кому известных личностей региона досталась честь вести уроки по ТВ для школьников.
Пресс-секретарь главы Башкирии Диана Сафаргалеева в беседе с корреспондентом Медиакорсети уточнила, кто будет вести «открытые уроки» для школьников по телевизионным каналам республики.
В числе известных личностей, которые проведут уроки для детей оказались популярный этно-музыкант Загир Зайнетдинов (ZAINETDIN), ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов и абсолютный победитель конкурса «Учитель года Башкортостана — 2015» Сергей Переверзев.
Мультиинструменталист ZAINETDIN, как ожидается, будет вести урок музыки. Ректор БГМУ Валентин Павлов выступит перед школьниками на тему вирусов. А вот учителю истории и обществознания уфимского лицея № 83 Сергею Переверзеву досталась тема под названием «Так ли страшен зверь под именем «Диктант».
Напомним, первый транслируемый по телевизионным каналам урок перед стартом дистанционной формы обучения 6 апреля провел глава Башкирии Радий Хабиров. Он рассказал детям, в чем заключается героизм в эти непростые для всего мира дни.