Ростовская область может ввести систему цифрового пропуска

По данным местного Роспотребнадзора, в Ростовской области коронавирус выявлен у девяти человек. В больницах под наблюдением врачей лежат еще пять человек с положительным тестом на COVID-19. Медики контролируют состояние 3750 человек, почти все из них находятся на карантине у себя дома. Об этом пишет rostovgazeta.ru.

В настоящее время власти Донского региона прорабатывают возможность ввести систему умного пропуска, чтобы предотвратить дальнейшее распространение коронавируса. Некоторые регионы уже перешли на такой сервис.

Например, 2 апреля в Республике Татарстан был запущен сервис «Цифровой пропуск» для выхода из дома во время режима самоизоляции. К 7 апреля в приложении зарегистрировались 550 тысяч человек, которые запросили уже более 1,1 миллиона кодов на выход.

Сервис разрабатывался при участии «Ак Барс Банка», у которого есть опыт обработки большого количества информации и проектирования интерфейсов с большим числом пользователей. Сервис основан на внутренних технологиях, материально-технической базе и кадровых ресурсах, благодаря чему удается оперативно фиксировать изменения и совершенствовать его работу.

Система SMS-информирования находится в защищенном облаке ABCloud, которое было создано «Ак Барс Банком» в 2019 году и соответствует требованиям Федерального закона «О персональных данных». В итоге Министерство цифрового развития Республики Татарстан выбрало для реализации цифрового пропуска безопасную облачную инфраструктуру «Ак Барс Банка», предназначенную для работы с персональными данными людей.

За весь период пандемии в Ростовской области врачи обследовали восемь тысяч пациентов. Сейчас в местных больницах имеется 653 аппарата искусственной вентиляции легких. Планируется приобрести еще 17 аппаратов.