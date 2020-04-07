Прокуратура опротестовала штраф в 15 тысяч рублей за нарушение самоизоляции в Уфе

Прокуратура Ленинского района Уфы подала протест на решение районного суда Ленинского района башкирской столицы об административном штрафе в отношении 33-летнего уфимца Руслана Ш., который был наказан таким образом за нарушение режима полной самоизоляции.

Напомним, этот случай стал известен, как первый в стране подобный штраф, которому был подвергнут житель России после введения режима полной самоизоляции в стране. В ночь на 2 апреля Руслан Ш. вышел из дома, чтобы перепарковать машину и был задержан полицией.

Однако после этого возникло немало споров о том, насколько правомерно был назначен данный штраф. А сотрудники информагентства «Башинформ» даже решили собрать средства для уплаты данного штрафа, поскольку посчитали себя отчасти виновными в том, что не смогли донести до оштрафованного уфимца сведения об угрозе такого штрафа.

При этом, по мнению прокуратуры, есть веские основания для отмены решения суда о штрафе.

Прежде всего, как считают в прокуратуре, была нарушена подсудность. В соответствии с последними изменениями, внесенными в Кодекс об административных правонарушениях, рассматривать дела такого рода должен районный. а не мировой суд, как это произошло в Уфе.

Вдобавок прокуратура считает, что сотрудники полиции были не вправе составлять протокол по поводу правонарушения, допущенного Русланом Ш. С 1 апреля в связи с изменениями в законодательстве делать это были правомочны только представители органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в число которых полиция не входит.

Поскольку суды временно приостановили работу в обычном режиме. дата рассмотрения апелляции пока не назначена. Скорее всего, это произойдет после того, как будут отменены ограничения, введенные из-за угрозы коронавируса.

Кстати, ранее сообщалось, что остальные протоколы, составленные за нарушение режима самоизоляции в Башкирии, будут отменены. Однако дела Руслана Ш. это, к сожалению, не касается, поскольку по нему решение суда уже успели вынести. теперь опротестовать его можно только в судебном порядке.

- В моей практике принесение прокуратурой протеста по делу об административном правонарушении в интересах нарушителя первый случай. К сожалению, это весьма редкий случай когда надзорное ведомство поступило таким образом, - пояснил Медиакорсети адвокат Рамиль Гизатуллин. - Между тем, это не первый случай, когда местные суды выносят "эксклюзивные" по своему содержанию судебные акты. Так, в 2016 году Уфимский районный суд уже выносил приговор в отношении моего подзащитного в квалификации, которая до сих пор является единственной в судебной практики России. Вы только представьте - Уголовный кодекс РФ действует с 1997 года, а приговор существует в единственном экземпляре . Только в том случае прокуратура проигнорировала мои доводы, хотя они были очевидны.