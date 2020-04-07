На Ямале выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

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На территории Ямала зарегистрированы 16 новый случаев заражения коронавирусом COVID-19. По данным оперштаба в ЯНАО, в Пангодах и Новом Уренгое выявили по восемь зараженных.
Как сообщает muksun.fm, в центр “Вектор”, расположенный в Новосибирске, были направлены 24 пробы, в 16 случаях подтвердился коронавирус.
На сегодняшний день в регионе зафиксировано 28 случаев заражения. Все пациенты находятся под пристальным вниманием врачей. 11 зараженных были госпитализированы. Очаги находятся под контролем специалистов.
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