На Ямале выявили 16 новых случаев заражения коронавирусом

Как сообщает muksun.fm , в центр “Вектор”, расположенный в Новосибирске, были направлены 24 пробы, в 16 случаях подтвердился коронавирус.

На сегодняшний день в регионе зафиксировано 28 случаев заражения. Все пациенты находятся под пристальным вниманием врачей. 11 зараженных были госпитализированы. Очаги находятся под контролем специалистов.