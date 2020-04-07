Mkset объявляет акцию с целью поддержки малого и среднего бизнеса в Башкирии

В кризисных условиях так называемого режима полной самоизоляции из-за пандемии коронавируса многие предприниматели Башкирии столкнулись с серьезными проблемами.

Сетевое издание Медиакорсеть объявляет акцию в поддержку малого и среднего бизнеса, в рамках которой будет бесплатно размещать готовые информационные материалы.

Разместить информацию о своей компании на нашем новостном сайте можно будет бесплатно с 7 апреля вплоть до конца мая этого года. Основное условие размещения — социальная значимость услуги.

Мы готовы разместить материалы о том, какие полезные и социально значимые услуги оказывают предприятия республики ее жителям, какой вклад вносят в развитие экономики Башкирии. Приоритет отдается материалам, предоставленным небольшими производствами, фермерскими хозяйствами и компаниями, оказывающими услуги населению.