Минздрав Башкирии прокомментировал смерть 4-х пациентов от внебольничной пневмонии

В социальных сетях активно распространяется информация о том, что за последние три дня в Республиканской клинической больнице им. Куватова погибли четыре пациента от внебольничной пневмонии. Минздрав Башкирии на сегодняшнем брифинге прокомментировал эти слухи.

- От внебольничной пневмонии у нас пациенты в РКБ не умирали. Даже если были летальные исходы, проводится патологоанатомическое исследование. Даже у этой пациентки, которая сегодня у нас идет под кодом COVID, тоже проводили исследования как положено, - сообщил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.