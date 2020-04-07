Минздрав Башкирии прокомментировал смерть 4-х пациентов от внебольничной пневмонии
7 апреля, 14:33ОбществоМинзаля АскароваФото: pexels.com
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Об этом на сегодняшнем брифинге рассказал министр здравоохранения Максим Забелин.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
В социальных сетях активно распространяется информация о том, что за последние три дня в Республиканской клинической больнице им. Куватова погибли четыре пациента от внебольничной пневмонии. Минздрав Башкирии на сегодняшнем брифинге прокомментировал эти слухи.
- От внебольничной пневмонии у нас пациенты в РКБ не умирали. Даже если были летальные исходы, проводится патологоанатомическое исследование. Даже у этой пациентки, которая сегодня у нас идет под кодом COVID, тоже проводили исследования как положено, - сообщил глава Минздрава Башкирии Максим Забелин.
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