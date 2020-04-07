«Кто-то хочет быть модным»: в мэрии Уфы объяснили разброс цен на медицинские маски

Сегодня, 7 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы вице-мэр Николай Фадеев прокомментировал дефицит медицинских масок, который по-прежнему сохраняется в аптеках города.

По его словам, маски постоянно поступают в продажу, однако их стремительно раскупают, так что этого дефицитного товара хватает максимум на полдня. Поэтому предпринимаются попытки привлечь к пошиву масок еще больше предприятий.

Разброс цен на маски в Уфе, по словам Фадеева, наблюдается от 50 до 200 рублей.