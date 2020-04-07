«Кто-то хочет быть модным»: в мэрии Уфы объяснили разброс цен на медицинские маски
7 апреля, 11:28ОбществоТатьяна МайороваФото: ufacity.info
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Об этом сообщили на оперативке в столичной мэрии.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 7 апреля, на оперативном совещании в администрации Уфы вице-мэр Николай Фадеев прокомментировал дефицит медицинских масок, который по-прежнему сохраняется в аптеках города.
По его словам, маски постоянно поступают в продажу, однако их стремительно раскупают, так что этого дефицитного товара хватает максимум на полдня. Поэтому предпринимаются попытки привлечь к пошиву масок еще больше предприятий.
Разброс цен на маски в Уфе, по словам Фадеева, наблюдается от 50 до 200 рублей.
— Это зависит от используемого для пошива материала, а также, как бы это странно ни звучало, от дизайна. Кто-то хочет быть модным, — пояснил вице-мэр.
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