Сегодня утром стало известно, что 80-летняя пациентка РКБ им. Куватова с подтвержденным коронавирусом, скончалась. С 6 апреля больница закрыта на карантин, пациенты и другие сотрудники изолированы внутри РКБ на 14 дней — всего более тысячи человек. Пятеро врачей РКБ и два пациента были госпитализированы с подозрением на коронавирус в инфекционную больницу.

— В больнице проводится санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, дезинфекция помещений, — отметил Максим Забелин. — На время карантинных мероприятий сотрудники стационара также подлежат карантину. В настоящее время прием пациентов приостановлен. Всех сотрудников и пациентов больницы тестируют на инфекцию, в ближайшее время мы озвучим результаты.

При этом чиновник подчеркнул, что всем необходимым изолированные в РКБ обеспечены:

— Для сотрудников организованы необходимые места отдыха, питание. В больнице имеется достаточное количество средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств, а также необходимые лекарственные препараты для продолжения лечения пациентов, которые уже находятся на стационарном лечении, и для проведения профилактических мероприятий сотрудникам стационара.

Напомним, на данный момент в Башкирии зафиксировано 12 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Состояние пациентов удовлетворительное. Уже выписаны 5 человек. Все еще госпитализированы 6 человек. Их состояние нормальное.