«Иначе пациенты останутся одни»: в Уфе врачи попросили помочь им средствами защиты

Накануне, 6 апреля, поздно вечером врач-хирург и начальник координационного отдела ГКБ № 8 Арина Мельникова опубликовала на своей странице в Фейсбуке сообщение, которое получило эффект разорвавшейся бомбы.

— Нужны респираторы ffp3 срочно! И защитные костюмы! Иначе через пару недель пациенты в больницах одни будут лежать, — написала Арина.

В процессе обсуждения она пояснила, что речь идет о больнице № 8, которая перепрофилируется в инфекционный госпиталь и должна на днях открываться. При этом, как оказалось, больница совершенно не снабжена специальными респираторами, масками, костюмами и другими средствами защиты от вируса. Медики будут жить в больнице, работая круглосуточно без выходных 14 дней в защитных костюмах. Они не будут покидать стационары, чтобы не стать невольными распространителями вируса.

— Нас начали перепрофилировать, когда на рынке сначала все пропало, а потом появилось намного дороже и все только за наличку. Это нереально просто, мы закупаем по чуть-чуть, но это крохи, — пояснила Арина Мельникова.

При этом на оперативных совещаниях в правительстве и ежедневных брифингах представители минздрава исправно сообщают, что ситуация под контролем и оснащение обсерваторов (для изоляции пациентов с подозрением на коронавирус) и госпиталей для пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом идет по плану.

В связи с этим пользователи соцсетей задались резонным вопросом: почему минздрав не может решить столь актуальные вопросы и врачи вынуждены обращаться за помощью через социальные сети.

Уточним, что сегодняшнее обращение медиков не первое, но прежние их посты звучали спокойнее. На прошлой неделе Арина Мельникова вместе с членом Совета по правам человека при главе РБ Полиной Вишневской уже обращалась с просьбой помочь обеспечить госпиталь хозяйственными принадлежностями, также необходимыми для его нормального функционирования. Обращение помогло, помощь поступила.

Предполагалось, что с медоборудованием, медикаментами и средствами защиты в медучреждениях вопросы решены. Как выяснилось, это не так.

— В Башкирии средства индивидуальной защиты (СИЗ) закончились. Остались одни перекупщики, которые продают их по баснословным ценам. В вацапах обычно таких объявлений полно. Продолжаем поиски, — рассказал блогер Павел Степанов. — Даже если бы и были, их просто неоткуда взять и закупить. Сегодня Мишустин издал указ о запрете оптовой продажи респираторов и масок. Теперь их могут реализовать только фармацевтические компании. Это означает, что через недели две они точно не появятся.

Напомним, вчера стало известно о госпитализации пяти медиков из РКБ, а ранее тревожное сообщение опубликовал помощник депутата Госсобрания РБ Константин Лукманов, рассказавший, что к нему приезжали по вызову медики с минимальными средствами защиты, хотя он предупредил, что может быть заражен коронавирусом.

Очевидно, что все описанные события объединяет проблема отсутствия у медиков необходимых средств защиты. Пока в Башкирии выявлено десять случаев заражения, но никто не может гарантировать, что их количество не может резко возрасти.

Впрочем, вряд ли стоит этому удивляться, потому что о такой же ситуации, сложившейся в других регионах страны, рассказывают федеральные издания.

Отметим также, что и в самом минздраве, как выяснилось, не хватает зеркал, одноразовой посуды, ведер и прочих вещей, которые они также готовы были принять от всех желающих.

Благотворительный фонд «Изгелек» объявил, что занимается поиском необходимых средств защиты и оборудования для клиник республики.

Полина Вишневская и другие общественники ждут заказанных по интернету масок.

Но это поможет решить проблему лишь на считанные дни.

Те, кто захочет помочь медикам, могут связаться напрямую с Ариной Мельниковой по телефону или вацапу 89174312417. Она обещает ответить при первой возможности.

Как сообщалось ранее, физлица и юрлица могут перечислять деньги на реквизиты, указанные в письме:

ИНН 0277023336 КПП 027701001

Минфин РБ (ГБУЗ РБ ГКБ № 8 г.Уфа, л/с 202112041950)

p/c 40601810400003000001

Отделение НБ Республика Башкортостан

БИК 048073001 ОГРН № 1030204437966,

дата присвоения 12.02.2003 г.

КБК 30000000021854100001181

А мы надеемся получить ответ на заданные медиками и общественниками вопросы у представителей минздрава республики.

Когда публикация была готова, Арина Мельникова уточнила, что в сборе денег для приобретения средств индивидуальной защиты смысла нет.

- Мы не можем их купить, их нет. Нужна работа с крупными зарубежнымм поставщиками, чтобы сразу купить всю партию, - пояснила она.

В любом случае от минздрава по-прежнему все ждут объяснений.