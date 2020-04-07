«Единая Россия» намерена поддерживать население и медиков до окончания пандемии

"Нами был создан федеральный ситуационный центр, каждый день обрабатывающий десятки тысяч звонков и организующий работу свыше 80 тысяч волонтеров по всей стране. Тысячи заявок на оказание адресной поддержки реализуются в режиме реального времени. Добровольцы доставляют гражданам продукты и средства защиты, заботятся о пенсионерах, помогают семьям медицинских работников, которые круглые сутки находятся в медучреждениях", цитирует Медведева kursdela.biz.

Он также добавил, что свои лучшие качества проявляют волонтеры, члены общественных организаций, бизнесмены.

«Президентом был озвучен целый комплекс мер по поддержке предпринимателей. Из СМИ мы получаем сведения о том, что в регионах далеко не все прислушались к этому призыву. И мы осознаем, что такая ситуация является недопустимой. «Единая Россия» должна оказывать профессиональную юридическую помощь, партия об этом договаривалась, всем категориям граждан, а также бизнесу. Еще среди приоритетов «Единой России» - защита прав людей, находящихся в трудных условиях, в частности тех, кто находится под угрозой увольнения.

Кризис есть кризис, и часто принимаются такого рода решения, но иногда они не только не основаны на законе, но и несправедливы. Вместе с адресной помощью важно защитить права граждан. Это касается трудовых прав, прав на получение мер государственной поддержки. При помощи экспертов правозащитного центра партии мы усилим работу по названным направлениям», - подчеркнул он.

При этом секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил о нехватке транспортных средств.

"По этой причине мы, сокращая свои управленческие траты, решили пустить часть средств на цели закупки транспорта, по две-три единицы на каждый субъект, – для того чтобы снять этот вид нагрузки с транспортных систем региональных департаментов здравоохранения", - пояснил он.

Как сообщает сайт партии "Единая Россия", в процессе обсуждения представители волонтерских центров в регионах поделились собственным опытом оказания помощи населению и врачам. В том числе московское отделение партии договаривается с предпринимателями по поводу обеспечения медиков горячим питанием. В Нижнем Новгороде эту работу уже наладили. В Татарстане силами единороссов приобретено 20 аппаратов ИВЛ. Партия снабжает волонтеров топливными картами и средствами индивидуальной защиты. Большое число масок в разных областях страны передали медицинским, социальным работникам, а также персоналу Почты России, МЧС и УВД.

Как заявил руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров, в Башкортостане деятельность волонтеров объединена проектом «Наша забота», запущенным региональным исполкомом «Единой России». Среди добровольцев – студенты, рабочая молодежь, депутаты, чиновники, известные спортсмены и просто неравнодушные люди.