«Единая Россия» намерена поддерживать население и медиков до окончания пандемии
Председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что фракция продолжит оказывать требуемую поддержку населению во всех регионах РФ до той поры, пока пандемия не начнет спадать.
"Нами был создан федеральный ситуационный центр, каждый день обрабатывающий десятки тысяч звонков и организующий работу свыше 80 тысяч волонтеров по всей стране. Тысячи заявок на оказание адресной поддержки реализуются в режиме реального времени. Добровольцы доставляют гражданам продукты и средства защиты, заботятся о пенсионерах, помогают семьям медицинских работников, которые круглые сутки находятся в медучреждениях", цитирует Медведева kursdela.biz.
Он также добавил, что свои лучшие качества проявляют волонтеры, члены общественных организаций, бизнесмены.
«Президентом был озвучен целый комплекс мер по поддержке предпринимателей. Из СМИ мы получаем сведения о том, что в регионах далеко не все прислушались к этому призыву. И мы осознаем, что такая ситуация является недопустимой. «Единая Россия» должна оказывать профессиональную юридическую помощь, партия об этом договаривалась, всем категориям граждан, а также бизнесу. Еще среди приоритетов «Единой России» - защита прав людей, находящихся в трудных условиях, в частности тех, кто находится под угрозой увольнения.
Кризис есть кризис, и часто принимаются такого рода решения, но иногда они не только не основаны на законе, но и несправедливы. Вместе с адресной помощью важно защитить права граждан. Это касается трудовых прав, прав на получение мер государственной поддержки. При помощи экспертов правозащитного центра партии мы усилим работу по названным направлениям», - подчеркнул он.
При этом секретарь генсовета партии Андрей Турчак сообщил о нехватке транспортных средств.
"По этой причине мы, сокращая свои управленческие траты, решили пустить часть средств на цели закупки транспорта, по две-три единицы на каждый субъект, – для того чтобы снять этот вид нагрузки с транспортных систем региональных департаментов здравоохранения", - пояснил он.
Как сообщает сайт партии "Единая Россия", в процессе обсуждения представители волонтерских центров в регионах поделились собственным опытом оказания помощи населению и врачам. В том числе московское отделение партии договаривается с предпринимателями по поводу обеспечения медиков горячим питанием. В Нижнем Новгороде эту работу уже наладили. В Татарстане силами единороссов приобретено 20 аппаратов ИВЛ. Партия снабжает волонтеров топливными картами и средствами индивидуальной защиты. Большое число масок в разных областях страны передали медицинским, социальным работникам, а также персоналу Почты России, МЧС и УВД.
Как заявил руководитель регионального исполкома «Единой России» Рустем Ахмадинуров, в Башкортостане деятельность волонтеров объединена проектом «Наша забота», запущенным региональным исполкомом «Единой России». Среди добровольцев – студенты, рабочая молодежь, депутаты, чиновники, известные спортсмены и просто неравнодушные люди.
“У нас круглосуточно работает горячая линия кол-центра 8 800 201 89 03, где нуждающиеся могут оставить заявку на оказание помощи, - рассказал Ахмадинуров. - В первую очередь делаем акцент на одиноко проживающих пожилых людей. Они находятся в зоне особого риска и нарушать режим самоизоляции не должны. Благодаря поддержке предпринимателей части заявителей доставляем продуктовые наборы бесплатно. У кого есть финансовая возможность, делают заказ волонтерам и оплачивают доставленные к двери товары по чеку. Радует, что на призыв о помощи откликаются наши партнеры. Например, развозить продукты помогает автошкола «Приоритет», а ряд торговых сетей предоставили наборы продуктов первой необходимости. Есть и другие примеры помощи. Так, житель села Тюменяк Туймазинского района, член партии «Единая Россия» Ринат Шайдуллин решил поддержать своих земляков в период сложной эпидемиологической обстановки. 1600 медицинских масок предприниматель безвозмездно передал муниципалитету. Из них 600 масок – волонтерам партийного проекта «Наша забота» и представителям правопорядка, патрулирующим город, 1000 масок – Тюменякскому сельсовету для работников организаций, обеспечивающих жизнедеятельность населенных пунктов сельского поселения. А в Стерлитамакском районе женщины, оставшиеся в условиях самоизоляции временно без работы, сели за швейные машинки и делают маски своими руками. Готовый продукт раздают односельчанам бесплатно. Большую работу ведут и молодогвардейцы. Только за неделю была оказана помощь по доставке продуктов и медикаментов примерно 400 пожилым людям и инвалидам, которые находятся на самоизоляции”.