Число заболевших COVID-19 в Бурятии за сутки увеличилось на семь человек
7 апреля, 18:51ОбществоФото: flickr.com
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В Бурятии, по данным Минздрава республики, за последние сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на семь человек.
Количество зарегистрированных случаев COVID-19 в регионе достигло 50, сообщает 7 апреля газета «Известия».
Отмечается, что все случаи заболевания подтверждены лабораторными тестами. Среди заболевших - 11 детей. Состояние каждого из них врачи оценивают как удовлетворительное. Пятеро взрослых пациентов находятся в реанимации.
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