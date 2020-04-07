Жительница Октябрьского в Башкирии госпитализирована с подозрением на коронавирус
Сегодня стало известно о новом вероятном случае заражения коронавирусом. Предположительно, речь идет о жительнице города Октябрьского.
Сегодня, 7 апреля, стало известно о том, что в Башкирии выявили новый случай под коронавирусной инфекцией. Как сообщал ранее глава Башкирии Радий Хабиров, женщина до этого отдыхала в Турции. Состояние ее здоровья врачи расценивают как среднее.
В соцсетях появилась информация о том, что зараженной может быть жительница башкирского города Октябрьский. Источник уточнил, что накануне она была госпитализирована в городскую больницу №1 города Октябрьский.
Однако в минздраве Башкирию данную информацию официально не подтвердили.
- В Октябрьском нет случаев заражения коронавирусом. Там есть подозрение за заражение. Проводится обследование, - пояснили Медиакорсети в пресс-службе ведомства.
Напомним, ранее сообщалось о 12-и зараженных коронавирусом в республике. Пятеро из них успешно излечились. Под наблюдением врачей остаются еще шестеро. К несчастью, как стало известно сегодня, 80-летняя пожилая женщина с подтвержденным коронавирусом скончалась.