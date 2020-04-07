Жительница Октябрьского в Башкирии госпитализирована с подозрением на коронавирус

Сегодня, 7 апреля, стало известно о том, что в Башкирии выявили новый случай под коронавирусной инфекцией. Как сообщал ранее глава Башкирии Радий Хабиров, женщина до этого отдыхала в Турции. Состояние ее здоровья врачи расценивают как среднее.

В соцсетях появилась информация о том, что зараженной может быть жительница башкирского города Октябрьский. Источник уточнил, что накануне она была госпитализирована в городскую больницу №1 города Октябрьский.

Однако в минздраве Башкирию данную информацию официально не подтвердили.

- В Октябрьском нет случаев заражения коронавирусом. Там есть подозрение за заражение. Проводится обследование, - пояснили Медиакорсети в пресс-службе ведомства.