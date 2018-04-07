В Уфе на дороге перед школой образовалась канава

Перед центральным входом школы протекает ручей с изгибами, который вызывает опасность для школьников и других пешеходов. Проезжая по переулку на машине, есть вероятность, что на изгибе ледяной канавы автомобиль потеряет управление и сместится в сторону забора. Пешеходы, идущие вдоль ограждения, в тот самый момент могут случайно оказаться между транспортом и забором.