В Уфе на дороге перед школой образовалась канава

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В Уфе, в переулке Российская, перед зданием гимназии №64 имени В.В. Горбатко образовалась глубокая канава высотой до 30 см.
Сюжеты: Фотофакт
Перед центральным входом школы протекает ручей с изгибами, который вызывает опасность для школьников и других пешеходов. Проезжая по переулку на машине, есть вероятность, что на изгибе ледяной канавы автомобиль потеряет управление и сместится в сторону забора. Пешеходы, идущие вдоль ограждения, в тот самый момент могут случайно оказаться между транспортом и забором.
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