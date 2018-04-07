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С 2019 года из Уфы в Москву можно будет добраться на двухэтажном поезде
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С 2019 года из Уфы в Москву можно будет добраться на двухэтажном поезде

Сегодня, 13:33ОбществоЗиля Аскерова
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