С 2019 года из Уфы в Москву можно будет добраться на двухэтажном поезде
Сегодня, 13:33ОбществоЗиля Аскерова
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В следующем году из Уфы в Москву начнут ходит двухэтажные поезда. Об этом стало известно во время встречи Главы РБ Рустэма Хамитова с гендиректором дочки РЖД Петром Ивановым.
Пока такие поезда можно встретить только по пути из Москвы в Сочи, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.
Башкирия относится к Куйбышевскому филиалу ФПК с центральным офисом в Самаре. В Вагонном участке, расположенном в Уфе, работает около 1 300 человек. Через Уфу проходит 37 поездов, в том числе 26 круглогодичных и 11 сезонных.
По словам Петра Иванова, Башкирия относится к трем регионам России, в которых в прошлом году не произошло падения пассажирооборота. Он также рассказал, что в регионе откроются новые пассажирские сообщения. С 18 февраля ходит новый поезд Уфа – Приобье, который проезжает через Челябинск и Екатеринбург – один из перспективных направлений. Неплохую динамику показывает дневной поезд Уфа – Самара – Саратов.
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