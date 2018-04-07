С 2019 года из Уфы в Москву можно будет добраться на двухэтажном поезде

Пока такие поезда можно встретить только по пути из Москвы в Сочи, Ростов-на-Дону и Санкт-Петербург.

Башкирия относится к Куйбышевскому филиалу ФПК с центральным офисом в Самаре. В Вагонном участке, расположенном в Уфе, работает около 1 300 человек. Через Уфу проходит 37 поездов, в том числе 26 круглогодичных и 11 сезонных.