Неделя в Башкирии: Ошибки на выборах, Филиппов, главные тренеры и ХэмДудь

Медиакорсеть напоминает о наиболее важных событиях недели и самых интересных материалах.

В понедельник, 2 апреля, редакция продолжила серию материалов «Анализируй это». На этот раз мы познакомили читателей с результатами исследований проб снега, взятого в северной части Уфы, в парке «Первомайский», и в западной части столицы – в микрорайоне «Затон».

В этот день в Уфу приехал по поручению председателя ЦИК России член Центральной избирательной комиссии Евгений Шевченко. Он разбирался в двух ситуациях: когда на одном из участков в Уфе не заметили выноса бюллетеня, и когда на другом УИК недействительный бюллетень якобы отнесли к невыданным. В обоих случаях - причиной нарушений избирательного законодательства называется «человеческий фактор» или «техническая ошибка».

Также в понедельник в Уфимском районном суде рассматривали дело в отношении бывшего первого вице-мэра Уфы Александра Филиппова, заслушали показания свидетеля из Италии и самого Филиппова.

Во вторник, 3 апреля, Медиакорсеть рассказала о ситуации в музее Сергея Аксакова, который нуждается в ремонте и защите от автотранспорта.

А еще мы провели опрос среди экспертов и читателей, чтобы узнать, нужны ли платные парковки в Уфе или нет.

День завершился тем, что в Нефтекамске загорелся рынок. Видео тут же появилось в сети.

Среда, 4 апреля, принесла две спортивные новости: одну хорошую и другую – не очень. Главный тренер ФК «Уфа» Сергей Семак продлил свой контракт с уфимским клубом на два года, а вот тренер ХК «Салават Юлаев» Эркка Вестерлунд покинул клуб.

В этот день стало известно, что политтехнолог из Уфы Константин Чадлин получил в Эстонии политическое убежище. Он вышел на связь с радиостанцией «Эхо Москвы» в Уфе и рассказал о себе.

В четверг, 5 апреля, Медиакорсеть рассказала о том, что в Благовещенске горожане хотят провести референдум против строительства нового полигона ТБО рядом с городом. Там создана инициативная группа по проведению референдума.

В этот же день редакция попыталась разобраться в ситуации в Национальном симфоническом оркестре. Поводом для этого стало открытое обращение общественницы Рамили Саитовой. Она утверждает, что руководитель оркестра объявил конкурсы на рабочие места, которые не являются вакантными.

В пятницу, 6 апреля, Медиакорсеть поделилась рассказом выпускника Уфимского юридического института МВД, который служил на Гаити.

В этот же день стала известна реакция прокуратуры на «технические ошибки» во время выборов, по поводу которых в Уфу приезжал Евгений Шевченко из ЦИК России. Председатели УИК № 175 и №413 подали в отставку, но, возможно, только этим они не отделаются.

В пятницу Медиакорсети стало известно, что два жителя Башкирии отправились в хадж в Мекку – на лошадях. Почему они это сделали и где сейчас находятся – читайте в материале.