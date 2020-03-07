Зима недаром злится: в Башкирии похолодание продлится почти все выходные дни
7 марта, 10:00ОбществоТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Морозы продержатся еще пару дней.
Сегодня, 7 марта, по Башкирии и в Уфе ожидается преимущественно пасмурная погода, без существенных осадков.
Ветер умеренный, южный с переходом на юго-западный временами будут порывы до сильного.
Температура воздуха утром составит -5…-10 градусов. Ближе к юго-востоку региона возможны морозы до -20 градусов.
Днём ожидается температура от -1…до +4 градуса.
На дорогах гололедица и снежный накат.
8 марта характер погоды существенно не изменится.
Но уже в понедельник, 9 марта, в регион придет циклон вместе с теплой погодой и дождями.
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