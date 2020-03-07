Зима недаром злится: в Башкирии похолодание продлится почти все выходные дни

Сегодня, 7 марта, по Башкирии и в Уфе ожидается преимущественно пасмурная погода, без существенных осадков.

Ветер умеренный, южный с переходом на юго-западный временами будут порывы до сильного.

Температура воздуха утром составит -5…-10 градусов. Ближе к юго-востоку региона возможны морозы до -20 градусов.

Днём ожидается температура от -1…до +4 градуса.

На дорогах гололедица и снежный накат.

8 марта характер погоды существенно не изменится.