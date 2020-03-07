В Уфе сирота стала жертвой недобросовестных сотрудников ломбарда в Сипайлово

В канун 8 марта жестокому обману подверглась уфимка Диана П. Девушка обратилась в редакцию Медиакорсети и рассказала свою историю.

- У меня сломался телефон. Чтобы не остаться без связи, я приобрела в ломбарде по улице Гагарина, 60 (рядом с моим домом) мобильный телефон Honor 7a pro. Продавец сказал, что он исправный и обещал в случае проблем принять обратно. Цена телефона 4499 рублей. Дали товарный чек. Дома я обнаружила, что телефон не видит симкарту и еле-еле ловит вай-фай. Когда я отправилась в ломбард возвращать телефон, там отказались его принять и грубо меня прогнали. Считаю, что данный ломбард нарушает закон о защите прав потребителей, а также уголовный кодекс РФ. Надеюсь на вашу помощь. Прилагаю товарный чек, - рассказала Диана.

Мы попытались дозвониться до ломбарда. Взявший трубку сотрудник представился Кириллом, сообщил, что он не в курсе ситуации. Состыковать нас с хозяином ломбарда Мирославом Пятковскимм, имя которого указано на товарном чеке, Кирилл также затруднился. Урегулировать как-либо проблемную ситуацию, которая возникла после продажи неисправного телефона Диане П, сотрудник ломбарда также не смог.

По нашему совету девушка отправила жалобу в региональное управление Роспотребнадзора.

Мы уточнили данные о нашей читательнице. Диана является сиротой, она выпускница детдома, находится в разводе с мужем, воспитывает дочку-инвалида. Поскольку малышка не может по состоянию здоровья посещать детский сад, Диана вынуждена находиться с ней постоянно дома. Очевидно, что она ограничена в средствах, так что деньги, которые были заплачены за телефон, точно не были в этой семье лишними. Надеемся, что владелец ломбарда господин Пятковский увидит эту публикацию и предпримет меры для того, чтобы исправить ситуацию.

Диана не была в восторге от того, что пришлось вынести на публику подробности ее жизни. Но мы постарались ее убедить, что в этом все-таки есть необходимость хотя бы для того, чтобы на ее примере вновь показать, насколько брошенными на произвол судьбы нередко бывают сироты в реальной жизни.

Диана рассказала, что после выпуска из детского дома не получила положенную ей квартиру и вынуждена была судиться точно также, как и Наталья Зырянова, история которой на этой неделе прогремела на всю страну.

Диана уже несколько лет ждет квартиру, которую ей должна выделить администрация Благовещенского района республики. Судебные приставы ей ничем помочь не могут или не особо стремятся тратит на нее время.

После развода Диана вместе с больным ребенком живет в квартире мужа.

В прошлом году девушка побывала на приеме у уполномоченного по правам ребенка в РБ Миланы Скоробоатовой, которая взяла на контроль ее ситуацию. Тем не менее дело с выделением жилья так и не сдвинулось с мертвой точки.

Связаться с Дианой П. можно через нашу редакцию.