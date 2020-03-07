В Башкирии синоптики обозначили срок вскрытия рек ото льда

Накануне, 6 марта, на заседании республиканской противопаводковой комиссии состоялось обсуждение перспектив предстоящего паводка. Подробности сообщила пресс-служба правительства РБ.

Начальник Башгидрометцентра Вилора Горохольская представила прогноз на весенний паводок 2020 года. По данным синоптиков, реки вскроются ото льда примерно на одну или две недели обычного срока. Это произойдет уже в конце марта.

Башгидромет считает, что запасы воды в водоёмах республики соответствуют норме, хотя осеннее увлажнение почвы в поймах рек на 50-60% превышает среднегодовые значения.