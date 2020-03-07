В Башкирии началась подготовка волонтеров для мероприятий к Дню Победы

С 13 по 15 марта в городе Октябрьском состоится Республиканский образовательный форум по подготовке волонтеров для реализации мероприятий посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом Медиакорсети сообщил руководитель движения «Волонтеры Победы. Республика Башкортостан» Александр Юдин.

По его словам, на форум съедутся представители муниципальных отделений движения из городов и районов Башкирии. На образовательной площадке будут проведены лекции и мастер-классы от экспертов в области гражданско-патриотического воспитания граждан из Уфы, Москвы и Нижнего Новгорода. Также на форуме планируется детально рассмотреть и изучить методы проведения всероссийских акций и проектов на территории муниципальных образований Башкирии.

— Особый упор на форуме будет сделан на знании волонтерами истории Великой Отечественной войны, оказании помощи ветеранам войны, а также волонтерском сопровождении мероприятий, посвященных Дню Победы, — рассказал Александр Юдин.

Организаторами форума являются МБУ «Дворец молодежи» города Октябрьский и Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив при поддержке Министерства молодежной политики и спорта РБ.